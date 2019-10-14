«Спартак» объявил о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера команды

Автор: Роман Шлуинский 0

«Спартак» объявил имя нового главного тренера команды. Им стал Доменико Тедеско.

Сообщается, что соглашение 34-летнего специалиста с московским клубом рассчитано до 31 мая 2021 года. Ранее заявлялось, что итало-немец будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год,

Напомним, ранее Доменико Тедеско был главным тренером «Шальке». Он возглавлял клуб с 2017 по 2019 годы. Под его руководством «горняки» заняли 2-е место в чемпионате Германии в сезоне-2017/18, однако он был уволен уже в следующем сезоне.

Фото: Instagram Доменико Тедеско
Источник: канал «Спартака» в YouTube

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