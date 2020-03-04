Доменико Тедеско: «Я думаю, что болельщики обеих команд получили удовольствие от игры»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дал комментарий по поводу победы в 1/4 финала над ЦСКА. Встреча закончилась со счетом — 3:2.

«Была непростая игра, соперник тоже был непростой. Я думаю, что болельщики обеих команд получили удовольствие от игры. Забили 2 гола в начале матча, это хорошо. Должны были забивать 3-й мяч. После этого мы подарили два момента сопернику. Я считаю, что второй гол организовался из-за того, что команда очень молодая, не хватает опыта. Выбили в центр, вместо того, чтобы выбить во фланг. ЦСКА оказался первым и забил. Будем над этим работать. Что касается самоотдачи и силы, то каждый сегодня хорошо себя показал. Можно сказать, что исход матча не был определен до последней минуты — мы могли сегодня проиграть, могли. выиграть. К счастью, мы выиграли. Я рад, что мы прошли в полуфинал Кубка», — сказал Тедеско.

В полуфинале Кубка России «Спартак» сыграет с «Зенитом». Клуб из Санкт-Петербурга на выезде обыграл «Ахмат» (2:1).

Фото: еженедельник «Футбол»

Источник: еженедельник «Футбол»