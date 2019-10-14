Денис Глушаков дал совет Андрею Ещенко после назначения Тедеско

Автор: Роман Шлуинский 0

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков дал совет защитнику «Спартака» Андрею Ещенко. Обращение было послано после назначения Доменико Тедеско на пост главного тренера «красно-белых».

Денис Глушаков опубликовал историю на своей официальной странице в Instagram. В ней была фотография с лицами Ещенко и Тедеско.

«Брат, не лайкать!» – подписал Глушаков на фотографии.

Напомним, ранее Ещенко и Глушаков поставили лайки на пост, в котором критиковали экс-тренера «Спартака» Массимо Карреру. После этого итальянский специалист отправил игроков в дубль.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Instagram Дениса Глушакова

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