Денис Глушаков дал совет Андрею Ещенко после назначения Тедеско

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков дал совет защитнику «Спартака» Андрею Ещенко. Обращение было послано после назначения Доменико Тедеско на пост главного тренера «красно-белых».

Денис Глушаков опубликовал историю на своей официальной странице в Instagram. В ней была фотография с лицами Ещенко и Тедеско.

«Брат, не лайкать!» – подписал Глушаков на фотографии.

Напомним, ранее Ещенко и Глушаков поставили лайки на пост, в котором критиковали экс-тренера «Спартака» Массимо Карреру. После этого итальянский специалист отправил игроков в дубль.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Instagram Дениса Глушакова