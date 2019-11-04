Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в Италии

Автор: Роман Шлуинский 0

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, скорее всего, продолжит карьеру в Италии. «Болонья» предложила контракт шведскому футболисту.

Сообщается, что итальянский клуб хочет заключить с форвардом соглашение на 1,5 года. При этом 38-летний игрок будет получать за этот период 6 миллионов евро. Спонсоры клуба готовы выплатить треть от этой суммы.

Отмечается, что первые переговоры сторон прошли успешно.

В нынешнем сезоне Златан Ибрагимович сыграл за «Лос-Анджелес Гэлакси» в 31 матче. Он забил 31 гол и сделал 8 результативных передач.

Фото: твиттер «Лос-Анджелес Гэлакси»
Источник: твиттер журналиста Николо Скиры

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