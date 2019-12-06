Донни ван де Бек может продолжить карьеру в Испании

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек, возможно, продолжит карьеру в Испании. Игроком интересуется мадридский «Реал».

По информации источника, «Королевский клуб» летом готов заплатить за голландского футболиста 55 миллионов евро.

Отмечается, что ван де Бек изъявил желание перейти в «Реал». До этого голландец отказал «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне Эредивизи Донни ван де Бек принял участие в 13 матчах «Аякса». Он забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: De Telegraaf