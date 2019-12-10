Лига чемпионов. 6-й тур. «Зенит» проиграл «Бенфике» и закончил групповой этап на 4-м месте

В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» на выезде играл с «Бенфикой». Российский клуб потерпел в этой встрече поражение и не вышел в плей-офф еврокубков.

Лига чемпионов. 6-й тур

БЕНФИКА (ПОРТУГАЛИЯ) — ЗЕНИТ (РОССИЯ) — 3:0 (0:0).

Лиссабон. 11 декабря.

Стадион: «Эштадиу да Лауш». 40232 зрителя,

Судья: Матео Лаос (Испания).

«Бенфика»: Влаходимос, Тавареш, Рубен Диаш, Ферру, Гримальдо, Пицци, Таарабт, Габриэл (Самарис, 81), Серви (Сеферович, 81), Шикиньо, Винисиус (Кайо, 89).

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Осорио, Иванович, Дуглас Сантос, Шатов (Мак, 90), Ерохин (Сутормин, 65), Барриос, Оздоев (Смольников, 60), Азмун, Дзюба.

Голы: 1:0 — Серви (47), 2:0 — Пицци (58, пенальти), 3:0 — Азмун (79. автогол).

Предупреждения: Дуглас Сантос (17), Габриэл (19), Оздоев (43), Ерохин (55).

Удаление: Дуглас Сантос (56).

17 (7) удары (в створ) 3 (1)

9 фолы 11

0 офсайды 2

8 угловые 6

63 % владения мячом 37

В первом тайме команды не смогли что-то создать, все голы пришлись на вторую половину встречи. После перерыва Серви открыл счет. Пицци сделал передачу на пустые ворота, а Серви пробил точно в сетку. Через 10 минут португальцы заработали пенальти. После углового мяч угодил в руку Дугласу Сантосу, который получил за это вторую желтую карточку и был удален. 11-метровый уверенно реализовал Пицци. «Бенфика» продолжила давить и вскоре забила еще один гол. После подачи с углового мяч в свои ворота срезал Азмун. В другом матче «Лион» сыграл вничью с «РБ Лейпциг» (2:2), из-за чего «Зенит с 7 баллами опустился на последнее место в группе G. «Бенфика набрала 7 очков и вышла в плей-офф Лиги Европы. Первые два места в этом квартете заняли «РБ Лейпциг» (11) и «Лион» (8).

Фото: твиттер «Зенита»

Источник: Еженедельник «Футбол»