Некоторых фанатов ЦСКА начали допускать на стадион только после начала матча. Почти каждого российского болельщика проверяли 12 раз

Автор: Роман Шлуинский 0

В 4-м туре Лиги Европы ЦСКА проводит встречу на выезде с «Ференцварошем» (0:0, второй тайм). При входе на стадион болельщики московского клуба столкнулись с проблемами прохода на арену.

До матча для поклонников «красно-синих» была выделена фан-зона, в которой были буфеты и туалеты. Это место открывалось в 18:00 по местному времени. Однако у фанатов, которые туда приехали, возникли проблемы с проходом на стадион — многие болельщики попали на арену только в 21:30.

Это было связано с тщательной проверкой сотрудников полиции. Всего было 3 досмотра. На первом этапе проверяли наличие билета (именного) и паспорта. Там же болельщиков проверяли на наличие пиротехники и запрещенных предметов (зажигалки, монеты). По сообщению очевидцев, когда фанат был досмотрен одним стюардом, его передавали другому. Максимальное количество досмотров было 4.

Затем болельщики прошли на вторую проверку после небольшое перерыва, так как сотрудники полиции удерживали фанатов. Там повторялось то же самое. Последним этапом была проверка на стадионе. В общей сложности одного человека досмотрели порядка 12 стюардов.

Отметим, что проверять фанатов начали только с началом матча, поэтому многие поклонники ЦСКА заходили на стадион в течение первого тайма. Среди поклонников «красно-синих» были представители Сербии, Польши и Болгарии.

Фото: Еженедельник «Футбол»
Источник: Еженедельник «Футбол»

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