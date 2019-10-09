Жерар Пике: «У меня аллергия на форму «Реала»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике посетил развлекательное шоу на испанском ТВ. 32-летний футболист в программе обсуждал теннисный Кубок Дэвиса.

В беседе с ведущими Пике рассказал, что любит шоколадную пасту Nutella, и заявил, что играет в теннис лучше капитана «Бетиса» Хоакина Санчеса, который тоже является поклонником тенниса.

Пике также задали вопрос, надевал ли он когда-нибудь футболку «Реала».

«Нет, у меня аллергия», – пошутил в ответ защитник.

Пике является воспитанником «Барселоны». За каталонский клуб футболист выступает с 2008 года. Пике принял участие в 311 матчах, и забил 27 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca