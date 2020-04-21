Наследие. Анатолий Волосов — о том, что происходит с аренами, построенными к ЧМ-2018

Преподаватель Российского Международного Олимпийского Университета Анатолий Волосов и журналист Евгений Дзичковский обсудили проблему интеграции в жизнь страны стадионов и арен, в которые были вложены деньги налогоплательщиков нашей страны. Разговор состоялся в рамках Делового Клуба «Дистанция».

0:29 — Представление собеседника, преподавателя и эксперта.

01:33 — Что входит в понятие наследия, если говорить о спортивных аренах?

02:44 — Почему тендер на разработку программы «Наследие» объявили после, а не до чемпионата мира-2018?

07:55 — Трудности адаптации к послеолимпийской жизни арен в Сочи.

10:31 — Можно ли окупить спортивный объект в России после Олимпиады?

11:44 — Что не так со стадионом в Саранске?

13:59 — Вместо Саранска ЧМ-2018 должны были принять Воронеж, Краснодар или Ярославль?

14:40 — Почему в холода не играем в Сочи?

17:26 — Стадион «Фишт» — сквозняк, цыплячий насест, тепловая подушка.

20:19 — Те, кто построил неудобные стадионы, — вредители или идиоты?

23:00 — Почему хоккейный дворец в Сочи неудобен для клуба?

25:42 — Калининград: хорошая идея на плохом грунте.

28:42 — Казань: все хорошо, но какое отношение футбольный стадион имеет к водным видам спорта?

31:03 — Какие стадионы живут после ЧМ полноценной жизнью?

31:45 — «Зенит-Арена» — красиво и удобно, несмотря на бакланов.

35:00 — во сколько обходится аренда стадиона ЧМ?

36:45 — можно ли заполнить стадионы чемпионата мира туристами?

41:10 — антирейтинг стадионов ЧМ-2018.

46:00 — передать арену в управление клубу — выход?

47:55 — Деловой Клуб «Дистанция» знает, как превратить стадионы и арены из «белых слонов» в наследие.

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