Артур Петросьян: «Бавария» не идет с «ПСЖ» ни в какое сравнение»

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2019/20 «ПСЖ» — «Бавария». Игра состоится 23 августа, начало в 22:00 по московскому времени.

«Как мы и предполагали, «Бавария» не задействовала все ресурсы в полуфинале в игре с «Лионом». Наверное, 50% своих возможностей продемонстрировали, тем не менее в итоге победили. Да, поначалу «Бавария» позволила создать кое-что у своих ворот, но даже если бы «Лион» и реализовал те первые два момента до первого гола, то исход все равно был бы тем же. Нынешняя «Бавария» производит такое впечатление, что когда ей нужно, то она забьет. Как бы не складывались события, финалистом все равно стала бы «Бавария», — рассказывает Артур Петросьян.

«В финале мюнхенцы вряд ли будут позволять себе такие вольности. Наверняка включат все ресурсы и будут играть на полную мощь. «ПСЖ», думаю, будет не сладко. Тем не менее и Париж впереди что-то будет создавать. «Бавария» достаточно высоко защищается, причем неважно с каким соперником встречается. С парижанами это может быть опасно, так как в составе есть быстроногие футболисты. Один Мбаппе чего стоит», — продолжает журналист.

«В любом случае в данном конкретном матче плясал бы от баварцев. Это более классная команда. Может быть, если брать индивидуальности, то у парижан их не меньше, но как команда «Бавария» не идет с «ПСЖ» ни в какое сравнение, — отмечает Петросьян. — Касаемо ставок здесь можно смело брать общую победу «Баварии», победу по итогам основного времени, победу с форой (-1). Думаю, что шансов будет немало, поэтому взял бы тотал «Баварии» больше 2. Думаю, что-то свое существенное парижане все же впереди создадут, поэтому хочется выбрать довольно осторожный вариант, но с хорошим коэффициентом в районе 1,90 — «Бавария» не проиграет в основное время при тотале больше 2,5 мяча. Мне кажется, что все это можно рассмотреть».

Источник: Рейтинг Букмекеров

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