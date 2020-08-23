24 августа. 16:00. Видеотрансляция матча «Локомотив-Казанка» — «Ленинградец»

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.info 24 августа в 16:00 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча Олимп-Первенства среди клубов Профессиональной футбольной лиги «Локомотив-Казанка» Москва — «Ленинградец» Санкт-Петербург.

Лидирует в группе 2 ОЛИМП – Первенства ПФЛ «Олимп-Долгопрудный», который провел 3 матча, набрав в них 9 очков, с разницей мячей 5-0. «Ленинградец» занимает второе место в таблице с 6 очками после двух матчей, такое же количество баллов у «Локомотива-Казанка», также после двух встреч. Гости располагаются выше, так как у них лучше разница мячей — 7-3 против 4-1.

Источник: еженедельник «Футбол.Хоккей»

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