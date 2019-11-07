Лига Европы. 4-й тур. Группа C. «Краснодар» дома победил «Трабзонспор»

В матче 4-го тура Лиги Европы «Краснодар» играл с «Трабзонспором». Российский клуб одержал победу в этой встрече.
Лига Европы. 4-й тур
КРАСНОДАР (РОССИЯ) — ТРАБЗОНСПОР (ТУРЦИЯ) — 3:1 (2:0).
Краснодар. 7 ноября.
Стадион: «Краснодар». 21659 зрителей.
Судья: Бенуа Бастьен (Франция).
«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Ольссон (Камболов, 77), Вильена, Мануэл Фернандеш (Уткин, 63), Сулейманов, Стоцкий, Ари (Игнатьев, 66).
«Трабзонспор»: Кардешлер, Дурсун, Кампи, Иванилду Фернандеш, Асан, Хоссейни, Авдияй (Нвакаэме, 65), Эрдоган, Джанбаз, Черекчи (Сари, 87), Акпынар (Сорлот, 72).
Голы: 1:0 — Мануэл Фернандеш (27), 2:0 — Мануэл Фернандеш (35), 3:0 — Игнатьев (90), 3:1 — Нвакаэме (90).
Предупреждения: Спайич (19), Кампи (64).
8 (6) удары (в створ) 9 (5)
13 фолы 13
2 офсайды 1
8 угловые 3
52 % владения мячом 48
С первых минут встречи преимуществом завладел «Краснодар». «Быки» создали несколько атак, но забить удалось только в середине первого тайма — Фернандеш сделал дубль за 8 минут. Сначала португалец отличился после передачи Ольссона, затем подправил мяч пяткой после паса Сулейманова. Во втором тайме команды обменялись забитыми мячами. Игнатьев замкнул подачу с углового, а Нвакаэме отличился ударом из пределов штрафной. Таким образом, «Краснодар» набрал 6 очков и остался на 3-м месте в группе C, уступая «Хетафе» (6) по личным встречам. «Трабзонспор» с 1 баллом находится на 4-й позиции в этом квартете.
Фото: твиттер «Трабзонспора»
Источник: Еженедельник «Футбол»