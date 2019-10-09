«Эвертон» рассматривает кандидатуру Дэвида Мойеса

Автор: Андрей Синельщиков 0

Шотландский специалист Дэвид Мойес может вновь возглавить «Эвертон». Руководство клуба рассматривает кандидатуру шотландца в качестве замены Марку Силве.

Под руководством португальца «Эвертон» в текущем чемпионате Англии потерпел пять поражений за восемь игр. Ливерпульский клуб занимает 18-е место в турнирной таблице с семью очками в активе.

Перед началом сезона руководство «Эвертона» выделило на усиление состава более 100 миллионов фунтов.

Сам же Мойес заинтересован в возвращении в «Эвертон». 56-летний шотландец уже возглавлял команду с 2002 по 2013 годы. Под руководством Мойеса «Эвертон» сыграл 518 игр, среди которых было одержано 218 побед.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

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