Лига чемпионов. 3-й тур. Группа G. «Зенит» на выезде уступил «РБ Лейпциг»

«Зенит» играл на выезде с «РБ Лейпциг» в 3-м туре Лиги чемпионов. Победу в этой встрече одержали хозяева.

Лига чемпионов. 3-й тур

РБ ЛЕЙПЦИГ (ГЕРМАНИЯ) — ЗЕНИТ (РОССИЯ) — 2:1 (0:1)

Лейпциг. 23 октября.

Стадион: «Ред Булл Арена Лейпциг».

Судья: Али Палабийик (Турция).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле, Упамекано, Орбан, Клостерманн, Забитцер, Лаймер (Демме, 86), Кампль, Форсберг, Лукман (Поульсен, 69), Вернер (Кунья, 46).

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Караваев, Дриусси (Мак, 82), Барриос, Оздоев, Шатов (Осорио, 65), Азмун (Кузяев, 75), Дзюба.

Голы: 0:1 — Ракицкий (25), 1:1 — Лаймер (49), 2:1 — Забитцер (59).

Предупреждение: Барриос (9).

16 (6) удары (в створ) 6 (2)

10 фолы 8

5 офсайды 4

6 угловые 2

59 % владения мячом 41

«РБ Лейпциг» не выигрывал четыре игры подряд, поэтому уже на 1-й минуте хозяева двинулись в атаку — Лаймер опасно пробил по воротам, но Кержаков отбил. После этого команды не создавали моментов, а счет в матче был открыт только в середине первого тайма. Ракицкий получил мяч около штрафной и дальним ударом направил его точно в правый верхний угол. Во втором тайме немцы завладели преимуществом, что в скором времени вылилось в два забитых мяча. Сначала Лаймер забил с острого угла, затем Забитцер с угла штрафной попал точно в девятку. «Зенит» создал несколько опасных моментов, однако отыграться не удалось. Таким образом, «РБ Лейпциг» набрал 6 очков и поднялся на первое место в группе G. «Зенит» с 4 баллами опустился на 3-ю позицию.

Фото: твиттер «РБ Лейпциг»

Источник: Еженедельник «Футбол»