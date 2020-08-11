Михаил Кержаков: «Важно было в Суперкубке доказать, что мы сильнее «Локомотива»

Автор: Роман Шлуинский 0

Михаил Кержаков

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал про принципиальность игры против «Локомотива». По его словам, последний матч с «железнодорожниками» за Суперкубок России (2:1) был очень важен для сине-бело-голубых.

— При всех проблемах, «Локомотив» в прошлом сезоне победил вас в очном противостоянии безоговорочно. В трех матчах вы дважды проиграли и один раз сыграли вничью. Это добавляло настроя перед матчем за Суперкубок?

— Конечно! Теперь встречи с «Локомотивом» еще более принципиальны. Важно было в Суперкубке доказать, что мы сильнее (2:1 – прим. ред.). Состав у соперника крепкий и сбалансированный, а Алексея Миранчука сейчас отмечу особо. Он и год назад нам два мяча в Суперкубке забил. И в завершившемся чемпионате забивал регулярно – в последних 8 турах из девяти мячей «Локомотива» 7 на счету Миранчука. Бомбардир!

Напомним, в минувшем сезоне РПЛ «Зенит» одержал победу в чемпионате и завоевал Кубок России. Новый сезон начался для подопечных Сергея Семака победой в Суперкубке, в матче за который сине-бело-голубые разобрались с «Локомотивом» (2:1) на «ВЭБ Арене».

В первом же туре Тинькофф РПЛ клуб из Санкт-Петербурга на выезде обыграл «Ротор». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Источник: «Главная Ставка»
Фото: твиттер «Зенита»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Суперкубок России. «Зенит» — «Локомотив» — 2:3. Москва. «ВТБ Арена». 6 июля 2019 г.

Евгений Ловчев: «Победа «Зенита» в чемпионате полностью закономерна»

Zenit_RPL

«Зенит» получил чемпионский кубок РПЛ

Zenit

Ловчев: «Главное достоинство «Зенита» — тройка нападающих Азмун – Дзюба – Малком»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 