Рамон Мончи: «Приятно работать с Хуленом Лопетеги»

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи поделился мнением о главном тренере Хулене Лопетеги. Также Мончи рассказал о задачах команды на сезон.

«Выступления в Лиге чемпионов не могут быть рутиной, иначе мы упустим ее суть. С нынешним составом попадание туда – наша минимальная цель. Мы хотим расти дальше, и нет для этого лучшего места, чем ЛЧ.

То, что мы не выступаем в ЛЧ, сильно влияет на наши планы. Когда вы убираете такую важную статью доходов, остается только продавать игроков, чтобы заработать.

Вот почему мы продали Пабло Сарабию и Виссама Бен-Йеддера. Дело не в том, что я выжил из ума и забыл о том, что они наши лучшие бомбардиры. Это был не выбор, а необходимость.

До тех пор, пока вы не узнаете тренера достаточно хорошо, всегда существуют сомнения. Хулен меня приятно удивил. Все говорили мне о том, что он настоящий профессионал, и он меня покорил. Я люблю таких специалистов и очень рад поработать с ним», – рассказал Мончи.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca