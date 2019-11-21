Red Bull может создать в Москве свой футбольный клуб

Московский «Велес» может стать частью франшизы Red Bull. На это намекнул президент клуба Евгений Шиленков.

«Я пришел к выводу, что для лучшего результата, создавая футбольную команду в нашей стране, необходимо начинать сотрудничать с каким-либо брендом, причем не косвенно, а напрямую. Создавать клуб – PR-проект, как это делает, например, Red Bull. Тогда у тебя есть монетизация и от деятельности самого клуба, и от бренда, которому клуб принадлежит. Благодаря этому пересечению ты получаешь больше лояльности и денег.

Сейчас я как раз работаю над возможностью партнерства с брендами, фактически – создание собственного футбольного клуба на базе нашего. Мы уже сотрудничаем как раз с Red Bull. Они являются партнерами наших домашних матчей, время от времени участвуют в и других наших проектах. Я знаю, что им интересен российский рынок, и у них есть желание расширять свою франшизу. Было бы здорово, если бы наше сотрудничество продолжилось и «Велес» стал частью семьи Red Bull. Я был бы этому только рад», — заявил Шиленков.

Футбольный клуб «Велес» был создан в 2016 году

После первого круга в зоне «Запад» ПФЛ команда идет на первом месте, имея хорошие шансы попасть в ФНЛ по итогам сезона.

К 2023 году клуб планирует выйти в РПЛ.

Фото: ФК «Велес»

Источник: «Спорт день за днем»