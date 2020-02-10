Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо: «Неймар и Мбаппе входят в топ-4 игроков мира. У какого клуба есть такой состав?»

Автор: Роман Шлуинский 0

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо похвалил команду. Он выразил удовольствие составом.

«Сейчас я счастлив, потому что у нас отличная команда и отличные игроки. У какого клуба есть такой состав?

Неймар и Мбаппе входят в топ-4 игроков мира, и они выступают за «ПСЖ». Я рад, что у нас есть два из четырех лучших игроков в мире. Чего нам боятся [в Лиге чемпионов]?

К «ПСЖ» всегда возникает вопрос: способны ли мы добиться успеха [в Лиге чемпионов]? Но тут нет вопросов.

У нас есть вратарь, который выиграл Лигу чемпионов три раза. У нас одни из лучших молодых игроков», – рассказал Леонардо.

Напомним, «ПСЖ» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. На этой стадии парижский клуб проведет матч с дортмундской «Боруссией».

Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe

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