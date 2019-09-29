Дом Каземиро ограбили во время матча с «Атлетико»

Дом полузащитника «Реала» Каземиро был ограблен неизвестными ворами. В это время футболист принимал участие в мадридском дерби с «Атлетико».

Отмечается, что во время взлома дома находились супруга и дочь бразильца. Родственники полузащитника «королевского» клуба не пострадали.

Сразу после матча Каземиро сообщили о случившемся. Со стадиона он уехал в сопровождении полицейских.

Напомним, это уже не первое ограбление футболистов в Ла Моралехе, одном из элитных районов Мадрида. Ранее кражам подверглись дома главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, хавбека Иско, форварда Карима Бензема, а также нападающего «Атлетико» Альваро Мораты.

Встреча на «Ванда Метрополитано» завершилась безголевой ничьей. После 7-ми матчей чемпионата Испании «матрасники» с 14-ю очками занимают 3-ю строчку турнирной таблицы. «Реал» идет на 1-м месте с 15-ю набранными баллами.

Фото: Global Look Press

Источник: As