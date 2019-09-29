Василий Уткин об Андрее Луневе: «Он сейчас неуместен как второй номер сборной»

Журналист Василий Уткин прокомментировал выступление голкипера «Зенита» Андрея Лунева в матче с «Локомотивом». Встреча в Черкизово завершилась минимальной победой хозяев 1:0.

По его словам, ключевые ошибки питерского клуба были совершены не без участия голкипера «сине-бело-голубых».

«Лунев, конечно, провел удивительный матч. Лучший, наиболее емкий для характеристики его футбольного состояния на данный момент. Что бы он ни делал все остальное время, вратарь виноват в обоих пропущенных «Зенитом» мячах (для оценки игры голкипера неважно, что один из них отменен)», — отметил Уткин.

«Просто посмотрите на повторе из-за ворот, где вратарь в кадре все время, на работу ног Лунева. Как мучительно долго он подстраивается под прыжок и как поздно все-таки прыгает. Грубейшая техническая ошибка, и то же замедленное принятие решения, что и в первом голе», — заметил Василий.

«В сборной номер один Гильерме, номер третий должен быть осетин. Но как второй, который в случае чего должен выйти на поле и должен самим фактом присутствия мотивировать Гильерме, Лунев сейчас просто неуместен», — заключил он.

Напомним, единственный мяч в игре забил полузащитник «Локо» Гжегож Крыховяк. Он же был признан лучшим футболистом вчерашней встречи.

Фото: Global Look Press

Источник: телеграм-канал Василия Уткина