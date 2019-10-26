«ПСЖ» готов начать переговоры с «Реалом» по Мбаппе, если «сливочные» предложат 300 миллионов евро

Президент «Реала» Флорентино Перес намерен приобрести форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе как можно скорее. Он уверен, что француз является тем недостающим элементом, которого «Реалу» не хватает для успешных выступлений.

По данным источника, после встречи группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Брюгге» (5:0) Перес написал членам совета директоров мадридского клуба: «Вы видели, как сегодня сыграл Мбаппе?». В этом матче французский нападающий вышел на замену и сделал хет-трик,

Сообщается, что Флорентино Перес уверен, что этот трансфер необходим «Реалу». Он думает, что Мбаппе – это тот недостающий элемент, которого «Реалу» не хватает для успешных выступлений. Президент мадридцев предполагает, что команду строить нужно именно вокруг Мбаппе.

Также Перес рассчитывает, что осуществить сделку помогут хорошие отношения с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи. Стало известно, парижский клуб готов начать переговоры с «Реалом», если «сливочные» предложат 300 миллионов евро за игрока.

В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе провел за «ПСЖ» 7 матчей в чемпионате Франции и Лиге чемпионов. Он забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: As