«Милан» объявил о рекордных убытках за сезон-2018/19

Стало известно об убытках «Милана» в сезоне -2018/19. «Красно-черные» понесли потери на рекордные 155,9 миллиона евро.

Сообщается, что прогнозировалось потратить 90 миллионов евро, однако клуб превзошел эту сумму. «Милан» побил антирекорд предыдущего года — размер убытков составил 135,6 миллиона евро.

Также упали доходы итальянского клуба по сравнению с сезоном-2017/18 — на 16,5 миллиона евро. А расходы на персонал увеличились на 35,3 миллиона.

Напомним, летом «Милан» был дисквалифицирован исключением из еврокубков из-за проблем с ФФП. Чтобы отвечать требованиям Финансового фэйр-плей, «красно-черные» обязаны понести убыток за 3 сезона в не более 30 миллионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Repubblica