Доменико Тедеско: «Я выучил предложение «Вперед, Спартак!»

Сегодня на «Открытие Арене» прошла пресс-конференция главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско и генерального директора команды Томаса Цорна. 34-летний тренер признался, что выучил предложение на русском языке.

— Как проходит ваша адаптация в Москве? Удалось ли выучить какие-то русские слова?

— «Вперед, «Спартак»!, но это предложение. Что касается адаптации, то все здорово. Много людей мне помогает. Все здорово в этом плане.

Доменико Тедеско возглавил «Спартак» в понедельник. Контракт 34-летнего специалиста с московским клубом рассчитан до 31 мая 2021 года.

«Данный Богом дар». Доменико Тедеско — новый главный тренер «Спартака»

Фото: твиттер «Спартака»

Источник: Еженедельник «Футбол»