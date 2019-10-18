Доменико Тедеско: «Я выучил предложение «Вперед, Спартак!»

Сегодня на «Открытие Арене» прошла пресс-конференция главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско и генерального директора команды Томаса Цорна. 34-летний тренер признался, что выучил предложение на русском языке.
— Как проходит ваша адаптация в Москве? Удалось ли выучить какие-то русские слова?
— «Вперед, «Спартак»!, но это предложение. Что касается адаптации, то все здорово. Много людей мне помогает. Все здорово в этом плане.
Доменико Тедеско возглавил «Спартак» в понедельник. Контракт 34-летнего специалиста с московским клубом рассчитан до 31 мая 2021 года.
«Данный Богом дар». Доменико Тедеско — новый главный тренер «Спартака»
Фото: твиттер «Спартака»
Источник: Еженедельник «Футбол»