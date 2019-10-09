Жозе Моуринью отклонил предложение «Лиона»

Автор: Роман Шлуинский 0

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказал «Лиону». 56-летний специалист не возглавит французский клуб.

По данным источника, португалец выразил благодарность руководству «Лиону» за предложение, но не принял его. Моуринью желает стать главным тренером клуба из Англии — на данный момент там проживает его семья.

В настоящее время «Львы» намерены пригласить Лорана Блана. Руководство клуба проведет в Париже переговоры с бывшим главным тренером «ПСЖ» в ближайшие 48 часов.

Фото: Global Look Press
Источник: RMC Sport

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