Жозе Моуринью отклонил предложение «Лиона»

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказал «Лиону». 56-летний специалист не возглавит французский клуб.

По данным источника, португалец выразил благодарность руководству «Лиону» за предложение, но не принял его. Моуринью желает стать главным тренером клуба из Англии — на данный момент там проживает его семья.

В настоящее время «Львы» намерены пригласить Лорана Блана. Руководство клуба проведет в Париже переговоры с бывшим главным тренером «ПСЖ» в ближайшие 48 часов.

Фото: Global Look Press

Источник: RMC Sport