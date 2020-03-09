Доменико Тедеско: «Считаю, что мы незаслуженно проиграли»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дал комментарий после поражения от «Краснодара». Встреча завершилась со счетом 0:1.

«Мы разочарованы результатом. Считаю, что мы незаслуженно проиграли. Хорошая была игра, было много моментов для взятия ворот соперника. Но «Краснодар» хорошая команда, у них хороший подбор игроков. После того, как пропустили, было сложно играть. Также огорчило большое количество желтых карточек. Почти все замены были связаны с ними», — сказал Тедеско.

После 21-го тура «красно-белые» с 25 баллами находятся на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Фото: еженедельник «Футбол»

Источник: еженедельник «Футбол»