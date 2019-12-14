Сегодня, 14 декабря, в редакции ИД «Комсомольская Правда» полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков стал обладателем премии «Футбольный Джентльмен года — 2019». Футболисту подарили смокинг.

«Очень приятно, что я получил эту награду. Очень приятно находиться в числе достойных игроков, кто получал эту премию, таких, как Халк и Акинфеев. Так к многому обязывает — быть джентльменом вне поля и на поле. Первый раз в смокинге, ни разу не надевал. Сшили очень хорошо, по размеру, поэтому очень комфортно», — рассказал Жирков.

Отметим, что в прошлом году обладателем этой премии был полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.

Напомним, «Джентльмен года» является одной из старейших и авторитетнейших футбольных премий страны и носит имя легендарного Федора Черенкова. С 1994 года награда вручается «Комсомольской Правдой». С тех пор ее обладателями становились многие звезды российского и даже мирового футбола. Первым же обладателем стал легендарный Федор Черенков.

Источник: Еженедельник «Футбол»