Премьер-лига. 21-й тур. «Краснодар» на выезде обыграл «Спартак»

«Спартак» принимал на своем поле «Краснодар» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ. Победу в этой встрече одержала краснодарская команда.

Премьер-лига. 21-й тур

СПАРТАК — КРАСНОДАР — 0:1 (0:0).

Москва. 9 марта.

Стадион: «Открытие Арена». 28245 зрителей

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Спартак»: Максименко, Ещенко (Тиль, 58), Кутепов, Жиго (Мирзов, 82), Джикия, Айртон, Зобнин, Крал, Бакаев, Ларссон (Соболев, 67), Понсе.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Сорокин, Кайо, Петров, Ольссон, Черников (Сулейманов, 59), Фернандеш (Фьолусон, 90), Берг, Вандерсон, Ари (Уткин, 90).

Гол: 0:1 – Ари (71, с пенальти).

Предупреждения: Черников (25), Рамирес (37), Ещенко (41), Жиго (45), Зобнин (63), Соболев (77), Ари (83).

Удаление: Зобнин (90).

11 (5) удары (в створ) 13 (7)

18 фолы 12

6 угловые 8

35 % владения мячом 65

«Спартак» не может победить «Краснодар» на своем поле с 2017 года. В этом матче москвичи сразу же начали контролировать мяч, однако ничего опасного создать не смогли. Зато был опасный момент у Феранандеша. Португалец из пределов штрафной пробил мимо. Перед перерывом «Спартак» имел шанс на взятие ворот. Джикия сильно пробил со штрафного — «быков» выручил Сафонов. Второй тайм начался с момента «красно-белых». Понсе пытался перебросить Сафонова, но голкипер «быков» выручил команду. После этого «Краснодар» перехватил инициативу и начал контролировать игру. Отличный шанс был у Сулейманов — форвард сместился к углу штрафной и пробил немного выше. На 70-й минуте «краснодарцы» заработали пенальти. Кутепов сфолил на Берге. 11-метровый уверенно реализовал Ари. В конце игры москвичи остались в меньшинстве. Зобнин получил вторую желтую карточку за фол на игроке «быков». Таким образом, «Краснодар» набрал 41 балл и переместился на 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 25 очками остался на 10-й позиции.

Гол Ари с пенальти

Фото: Еженедельник «Футбол»

Источник: Еженедельник «Футбол»