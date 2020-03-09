Сергей Матвеев: «Мы рады, что смогли добиться победы»

Автор: Роман Шлуинский 0

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев дал комментарий после победы над «Спартаком» в 21-м туре Тинькофф РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0.  

«Первый тайм и начало второго было, наверное, за «Спартаком». Потом мы сделали замены, появился контроль игры, который привел к нашей победе. Считаем, что замены снова сыграли, и это хорошо. Мы рады, что смогли добиться победы», — заявил Матвеев.

После 21-го тура «быки» имеют в своем активе 41 очко и занимают 2-е место в турнирной таблице.

Фото: еженедельник «Футбол»
Источник: еженедельник «Футбол»

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