Сергей Матвеев: «Мы рады, что смогли добиться победы»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев дал комментарий после победы над «Спартаком» в 21-м туре Тинькофф РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0.

«Первый тайм и начало второго было, наверное, за «Спартаком». Потом мы сделали замены, появился контроль игры, который привел к нашей победе. Считаем, что замены снова сыграли, и это хорошо. Мы рады, что смогли добиться победы», — заявил Матвеев.

После 21-го тура «быки» имеют в своем активе 41 очко и занимают 2-е место в турнирной таблице.

Фото: еженедельник «Футбол»

Источник: еженедельник «Футбол»