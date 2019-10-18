Доменико Тедеско про «Рубин»: «У них хорошие фланговые игроки. Они постоянно открываются у штрафной и используют свои моменты»

На предматчевой пресс-конференции главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал про сильные стороны «Рубина». Напомним, игра между этими командами состоится завтра на стадионе «Открытие Арена».

– Говоря о «Рубине, можно заметить , что у них хорошие фланговые игроки. Они постоянно открываются у штрафной и используют свои моменты, частые обыгрывают один в один и много подают в штрафную. При этом три или четыре человека всегда бегут в сторону штрафной, чтобы замкнуть передачу. Более того, если даже снять мяч с головы нападающего «Рубина», то они очень хороши на подборе. Очень агрессивно идут. Также могу отметить хорошую игру в переходах. Как из обороны в атаку, так и из атаки в оборону.

Матч с «Рубином» станет первым для Доменико Тедеско в качестве главного тренера «Спартака».

Фото: твиттер «Спартака»

Источник: Еженедельник «Футбол»