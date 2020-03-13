Коронавирус — самый опасный? Топ-3 эпидемий, из-за которых пострадал футбол

На данный момент из-за коронавируса (covid-19) были приостановлены два чемпионата из топ-5 европейских лиг — Ла Лига и Серия А. Дошло даже до того, что некоторые футболисты заражены вирусом. Но является ли коронавирус самым опасным вирусом за всю историю? Еженедельник «Футбол» вспоминает 3 эпидемии, из-за которых пострадал футбол и футболисты.

1)Название: Эбола

Число погибших/зараженных: 11323/28646

Симптомы: повышение температуры, сильная слабость, мышечные боли, головная боль и боль в горле, сухой кашель и колющие боли в грудной клетке, развиваются признаки обезвоживания, диарея, рвота, сыпь, нарушения функций печени и почек.

Годы яркой вспышки: 2013-2016

Последствия в футболе: перенос Кубка африканских наций, отмена официальных матчей, стадион превратился в блок от болезни

Впервые мир узнал об этом вирусе в 1976 году, а первый зараженный человек был из Судана. Однако серьезная вспышка эпидемии произошла в 2013 году, которая повлекла за собой серьезные последствия.

Через год после обнаружения вируса Африканская конфедерация футбола запретила все официальные матчи в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне. В это же время Либерийская футбольная ассоциация приостановила «на неопределенный срок» всю футбольную деятельность. Один из знаменитых стадионов Либерии «Антуанетта Тубман» был преобразован в центр лечения лихорадки. Через год эпидемия сказалась даже на проведении Кубка африканских наций 2015 года.

Изначально страной-хозяйкой была Марокко. Власти страны попросили перенести турнир из-за Эболы. В итоге Кубок африканских наций был проведен в Экваториальной Гвинее. Сборная Марокко была дисквалифицирована. Отметим, что победителем турнира стал Кот-д’Ивуар, который обыграл сборную Ганы в финале.

Во время отбора на Кубок африканских наций многие страны запрещали въезд странам, в которых были зараженные люди. Поэтому было немало случаев, когда из-за страха распространения заболевания некоторые сборные просто снимались с матчей. Подобное произошло с Сейшельскими островами. Команда отказалась принимать Сьерра-Леона, из-за чего сборная Сейшельских островов получила техническое поражение.

Когда же проходил Кубок африканских наций, то в странах обеспечили защиту людей от эпидемии: поэтому во всех международных аэропортах проверялась температура у пассажиров, также были собраны отпечатки пальцев и просмотрены карты болезней, на входе трибун стадионов можно было воспользоваться дезинфицирующим средством для рук.

В поддержку стран, зараженных Эболой, 11 знаменитых футболистов во главе с такими игроками, как Роналду, Неймар, Дрогба и Лам приняли участие в акции «Мы сможем победить Эболу». Отметим, что ни один футболист не заболел данной эпидемией.

2)Название: Свиной грипп

Число погибших/зараженных: 151700-575400/700млн-1,4млрд

Симптомы: высокая температура, кашель, боль в горле, боль в мышцах, головная боль, озноб, усталость, редко диарея и рвота

Годы яркой вспышки: 2009-2010

Последствия в футболе: Кубок Либертадорес проходит без зрителей, отмена официальных матчей во Франции, Мексике, зараженные футболисты, запрет плеваться во время матчей

Впервые о свином гриппе узнали в 1976 году. Однако частые заболевания пришлись на 2009 год. Эпидемия началась с Мексики и США.

Почти сразу же в Мексике приостановили чемпионат по футболу, его перенесли на неопределенный срок. Также произошли изменения в проведении матчей Кубка Либертадорес. Многие матчи проводились без зрителей. Команды, которые проводили домашние матчи, потеряли около 1 миллиона долларов из-за отсутствия болельщиков. Кроме этого, были закрыты кинотеатры, рестораны и бары.

Во время отборочного матча ЧМ-2010 сборная Мексика, можно сказать, передала вирус США. После этой игры заразился лидер сборной США Лэндон Донован. Большинство американских футболистов были переведены на карантин в своих европейских клубах.

Удивительно, но вскоре эпидемия добралась и до Европы. Первой пострадала Франция. Сразу несколько игроков «Монпелье» и «Монако» заразились гриппом. После этого был отменен матч «ПСЖ» с «Марселем» опять таки из-за эпидемии.

Следующей страной заражения была Италия. В клубе из третьего дивизиона было инфицировано 8 человек. После этого вирус перешел в Испанию. Грипп подхватил даже игрок «Барселоны» Яя Туре.

Переживая за распространения свиного гриппа, в Англии даже запретили плеваться во время футбольных матчей. А перед ЧМ-2010 было предложено сделать вакцинацию всех стран. После этого свиной грипп уже не представлял опасности.

НО! В прошлом году свиным гриппом заразились 8 игроков сборной Польши, включая Пьонтека и Милика. В это же время заболел гриппом Фабиан Руис, которого отправили на карантин. Стоит отметить, что сейчас вирус не представляет опасности.

3)Название: ВИЧ/СПИД

Число погибших/зараженных: 36млн/60млн

Симптомы: потеря веса, снижение мышечной массы, хроническая диарея, постоянные простудные заболевания, сильные головные боли, затрудненное дыхание, боли в области грудной клетки, ухудшение зрения, заболевание вирусным гепатитом.

Годы яркой вспышки: 2005-2012

Последствия в футболе: заболевшие игроки

И снова 1976 год. Впервые ВИЧ появился в Конго. Эта болезнь существует до сих пор. ВИЧ не сильно оказывал влияние на футбол, однако некоторые футболисты заразились этой эпидемией. Для камерунского футболиста Нленда эта болезнь даже стала причиной разрыва контракта с клубом. Камерунец подписал контракт с египетским «Аль Иттихадом», а уже через 4 дня соглашение пришлось расторгнуть.

Клуб отказался от контракта, потому что руководство думало, что «высокий риск заражения» среди одноклубников.

Еще одним заболевшим ВИЧ стал Тебанг Сефатса. Игрок ЮАР узнал, что у него СПИД в 2013 году. После этого он завершил футбольную карьеру. Экс-игрок вошел в депрессию:

«Это не то, что я могу изменить. В первые недели было тяжело (после тестирования), потому что образ жизни меняется сразу же. Теперь в 8 часов вечера мне нужно есть и пить мои АРВ-препараты. Это стало повседневной рутиной»

Также заболел ВИЧ и экс-игрок «Арсенала» и сборной Кот-д’Ивуара Эммануэль Эбуэ. Его положительный тест на заболевание был обнаружен в 2016 году. «Канониры» сразу же разорвали контракт с игроком.

«К сожалению, это правда, что мы сталкиваемся с некоторыми медицинскими проблемами в отношении Эбуэ. Он поедет в Англию … поэтому мы узнаем, насколько это серьезно », написал агент футболиста в Facebook.

Таким образом, можно заметить, что коронавирус — не самый опасный вирус, с которым сталкивалось человечество. Были эпидемии гораздо хуже. Не стоит паниковать, всем здоровья.

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев, твиттер

Текст: Роман Шлуинский