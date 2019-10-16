«Манчестер Юнайтед» не будет покупать Неймара из-за того, что он может подорвать дисциплину

«Манчестер Юнайтед» отказался от покупки форварда «ПСЖ» Неймара. Стали известны причины, по которым руководство «красных дьяволов» приняло такое решение.

Неймар рассматривался как футболист, который способен стать обладателем «Золотого мяча» в составе манкунианцев. Но на «Олд Траффорд» ходит шутка: «Если в составе один бразилец, это один бразилец. Если у вас два бразильца, это два бразильца. А если их трое, у вас начинается вечеринка с самбой».

По данным источника, Неймар считался игроком, который может подорвать дисциплину в команде.

Также препятствием для перехода воспринимается Неймар-старший, являющийся агентом игрока. Он представляется человеком, которого беспокоят только деньги.

Неймар желал заполучить «Золотой мяч», но даже сильнее, чем Криштиану Роналду и Лионель Месси. В «Манчестер Юнайтед» думали, что бразилец не тренируется так же усердно, как Роналду и Месси.

Фото: Global Look Press

Источник: The Athletic