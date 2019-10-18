Хердур Магнуссон: «Я чувствую себя хорошо. Сегодня у меня была первая тренировка»

Сегодня проходила автограф-сессия полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева и защитника армейцев Хердура Магнуссона в Hyundai MotorStudio. Исландский защитник рассказал про свое самочувствие.

— Как вы себя чувствуете? Готовы сыграть с «Уфой»?

— Я чувствую себя хорошо. Сегодня у меня была первая тренировка. Увидим все завтра.

Напомним, Хердур Магнуссон вывихнул лодыжку в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола»(0:2).

Матч 13-го тура РПЛ «Уфа» — ЦСКА состоится 20 октября. Начало встречи — в 14:00 по московскому времени.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Еженедельник «Футбол»