Неймар пропустит один месяц из-за травмы

Автор: Роман Шлуинский 0

Форвард «ПСЖ» Неймар пропустит месяц из-за травмы бедра. Он получил повреждение в товарищеской встрече за сборную Бразилии против Нигерии (1:1).

Сообщается, что футболист прошел магнитно-резонансную томографию (МРТ) сегодня. У игрока выявили растяжение двуглавой мышцы левого бедра второй степени.

Предположительно бразилец не сыграет около четырех недель. Новые подробности появятся через восемь дней, когда Неймар пройдет еще одно медобследование.

В нынешнем сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 5 матчей в чемпионате Франции. Он отметился 4 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «ПСЖ»

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