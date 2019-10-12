Иван Ракитич может покинуть «Барселону» зимой. Им интересуются клубы из Италии

Автор: Роман Шлуинский 0

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может уйти из клуба в зимнее трансферное окно. Причина — игрок недоволен количеством игрового времени.

Каталонцы не захотели продавать 31-летнего футболиста в «Ювентус» летом. Но на данный момент не исключено, что зимой он покинет клуб.

Ракитич неудовлетворен своим положением в клубе. Недавно он сообщил, что «хочет играть, а не просто гулять по улицам и пляжам Барселоны».

Отмечается, что «сине-гранатовым» известно, что «Ювентус» и «Интер» до сих пор интересуются хорватским игроком. Но «Барселона» хочет последить за развитием ситуации до зимы.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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