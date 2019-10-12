Клаудио Раньери стал главным тренером «Сампдории»

Клаудио Раньери возглавил клуб из Серии А. Он стал главным тренером «Сампдории».

Сообщается, что соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2021 года. Ранее стало известно, что в этом сезоне зарплата Раньери составит 1 миллион евро. Также он получит бонус в случае сохранения прописки в Серии А.

Напомним, последним клубом, который возглавлял Клаудио Раньери, была «Рома». Однако 67-летний специалист покинул клуб в конце прошлого сезона.

После 7 туров «Сампдория» с тремя очками замыкают таблицу чемпионата Италии.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Сампдории»