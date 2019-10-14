Болельщик сборной Англии умер перед матчем с Болгарией

Автор: Роман Шлуинский 0

Хорватия - Англия

Болельщик сборной Англии скончался перед игрой квалификационного раунда Евро-2020 в Болгарии. Ему было 32 года.

По информации источника, мужчину, который был без сознания, нашли в центре города София. Его отвезли в больницу, где он пришел в себя и начал себя агрессивно вести.

Сотрудники больницы позвонили в полицию. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и находился под воздействием наркотических средств.

По пути в полицейский участок болельщик скончался.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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