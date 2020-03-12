Микель Артета инфицирован коронавирусом

Автор: Роман Шлуинский 0

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заразился коронавирусом. Он получил положительный результат на COVID-19 этим вечером.

Сообщается, что весь персонал команды, недавно контактировавший с Микелем, теперь будет изолирован. База команды будет закрыта. Также на карантин будут помещены все игроки первой команды «канониров», тренерский штаб и другие сотрудники.

Отмечается, что те сотрудники, которые не имели близкого контакта с Артетой, в ближайшее время вернутся к работе.

В помещениях базы и академии клуба пройдут процедуры дезинфекции, на остальных объектах работа продолжится в нормальном режиме.

«Я решил пройти тест, когда плохо себя почувствовал. Я вернусь к работе, как только мне позволят сделать это», – рассказал Артета.

«Здоровье наших людей, а также всех окружающих является нашим приоритетом, это всегда в центре нашего внимания. Все наши мысли с Микелем, который расстроен, но находится в хорошем расположении духа.

Мы находимся в постоянном контакте с ответственными людьми, чтобы должным образом разобраться в данной ситуации, и ждем возобновления тренировок и матчей – как только получим одобрение от медиков», – заявил директор «Арсенала» Винай Венкатешам.

Фото: твиттер «Арсенала»
Источник: официальный сайт «Арсенала»

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