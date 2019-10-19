«Милан» намерен пригласить Хосепа Гвардиолу на пост главного тренера

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может продолжить тренерскую карьеру в Италии. «Милан» хочет пригласить испанского специалиста.

По информации источника, владельцы «красно-черных» намерены добиться прогресса в развитии клуба. В следующем сезоне они хотят пригласить на пост главного тренера Хосепа Гвардиолу. Также в клуб может прийти новый спортивный директор Марк Овермарс.

Отметим, что соглашение Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитано до 2021 года. Ранее 48-летний специалист заявил, что хочет тренировать английский клуб до 2022 года.

Спортивный директор Марк Овермарс продлил контракт с «Аяксом» до 2024 года в марте нынешнего года. Стало известно, что до этого он отклонил предложения «Барселоны» и «Арсенала».

На данный момент этот пост в «Милане» занимает Фредерик Массара. Он был назначен на эту должность нынешним летом. Главным тренером «красно-черных» является Стефано Пиоли, который возглавил команду 9 октября.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo