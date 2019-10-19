Премьер-лига. 13-й тур. «Зенит» разгромил «Ростов» в Санкт-Петербурге

В 13-м туре РПЛ «Зенит» принимал «Ростов». Победу в этой встрече одержали подопечные Сергея Семака.

Премьер-лига. 13-й тур

ЗЕНИТ — РОСТОВ — 6:1 (3:0).

Санкт-Петербург. 19 октября.

Стадион: «Газпром-Арена». 58639 зрителей.

Судья: Сергей Карасев (Москва).

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов (Кузяев, 71), Оздоев (Сутормин, 78), Барриос, Дриусси (Ерохин, 85), Азмун, Дзюба.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чистяков, Хаджикадунич, Чернов, Норманн, Попов (Зайнутдинов, 62), Байрамян, Еременко, Ионов (Саплинов, 64), Шомуродов (Сигурдарсон, 77).

Голы: 1:0 – Дзюба (14, с пенальти), 2:0 – Дзюба (20), 3:0 – Азмун (44), 4:0 – Караваев (61), 5:0 – Дзюба (80, с пенальти), 5:1 – Еременко (83, с пенальти), 6:1 – Барриос (90).

Предупреждения: Хаджикадунич (12), Оздоев (17), Еременко (19), Барриос (56), Чернов (78), Иванович (84).

15 (7) удары (в створ) 8 (5)

11 фолы 14

3 угловые 3

2 офсайды 1

57 % владения мячом 43

Матч начался с быстрого гола «Зенита». Дзюба заработал пенальти, который сам и реализовал. Почти сразу же российский форвард оформил дубль. Он замкнул навес Караваева. Еще до перерыва хозяева увеличили преимущество — отличился Азмун. В начале второго тайма Дзюба забил еще один гол, однако главный арбитр встречи отменил его, воспользовавшись VAR. После этого опасные моменты начали создавать футболисты «Ростова», но они оказались безрезультативными. Зато забил «Зенит» — передачу Дзюбы замкнул Караваев. В конце игры обе команды обменялись реализованными 11-метровыми. Сначала забил Дзюба, став первым игроком, оформившим хет-трик в этом сезоне РПЛ. После него отличился Еременко. Окончательный счет в игре установил Барриос, который забил в добавленное время. Таким образом, «Зенит» набрал 29 очков и поднялся на 2-е место. «Ростов» с 26 баллами остался на 4-й позиции.

Фото: твиттер «Зенита»

Источник: Еженедельник «Футбол»