Доменико Тедеско подпишет контракт со «Спартаком» в понедельник

Тренер Доменико Тедеско в ближайшее время возглавит «Спартак». Завтра он прилетит в Москву.

По данным источника, Тедеско прилетит в Москву вместе со своим помощником Андреасом Хинкелем завтра.

В понедельник 34-летний специалист подпишет соглашение с «красно-белыми». Также он будет представлен команде и проведет первую тренировку. Скорее всего, тренер вратарей из Германии войдет в новый тренерский штаб.

Отмечается, что во время прошлого посещения Москвы Тедеско был поражен столицей России и инфраструктурой «Спартака». Итало-немец восхитился историей клуба, поэтому он хорошо постарался, чтобы быстро решить все вопросы по подписанию контракта с московским клубом.

Соглашение Доменико Тедеско со «Спартаком» будет рассчитано на 2 года и 9 месяцев. 34-летний специалист будет получать 2 миллиона евро за сезон с учетом бонусов за достижения.

Фото: Instagram Доменико Тедеско

Источник: «Спорт-Экспресс»