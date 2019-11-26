Игорь Лещук: «Де Хеа, Облак и тер Штеген — те вратари, на которых я сейчас равняюсь»

В понедельник, 25 ноября, в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». На ней присутствовали игроки «Динамо» и и.о. главного тренера Кирилл Новиков. Вратарь «бело-голубых» Игорь Лещук рассказал, на кого из вратарей он сейчас равняется.

— Какое для вас, как для вратаря, имеет значение этот фильм?

-Таких фильмов, наверное, вообще нет в истории, поэтому это имеет большое значение не только для меня, но и для всего футбола в мире. Это грандиозное событие, которое должны посетить как можно больше людей в России, потому что это [Лев Яшин — прим. Еженедельник «Футбол»] единственный вратарь в мире, который получил «Золотой мяч», и просто великий человек. Все должны узнать его историю.

-Хотели бы вы, чтобы сняли фильм про вас?

-Я думаю, что любой человек хочет быть похожим на Яшина, особенно вратарь клуба «Динамо». Поэтому я хотел бы, чтобы про меня тоже сняли фильм потом, но это нужно заслужить. Большая работа должна быть проделана, чтобы о тебе снимали фильм.

-Можно ли сказать, что вашим кумиром был Лев Яшин? Или же это кто-то другой?

— Я вообще не могу сказать, что кто-то для меня является кумиром, но определенно Лев Яшин для меня на первом месте. Он великий вратарь, игравший в клубе, в котором я вырос. Яшин — легенда не только «Динамо», но и России. Я думаю, что он является кумиром для многих людей, в особенности для тех, кто связан как-то с «Динамо».

-Три вратаря, на которых равняетесь сейчас?

— Де Хеа, Облак и тер Штеген. Мне нравится их стиль игры. Не столько их качества, как симпатия. Помимо симпатии это игра. В своих командах они являются лидерами.

Фото: Еженедельник «Футбол»

Источник: Еженедельник «Футбол»