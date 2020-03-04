Мега-заруба в дерби. «Спартак» обыграл ЦСКА в дополнительное время и вышел в полуфинал Кубка России

В последний раз «Спартак» и ЦСКА встречались в Кубке в 2011 году. Тогда после серии пенальти сильнее оказались «красно-синие». В этот раз команды опять не смогли выявить победителя в основные 90 минут. После дополнительного времени победу в матче одержал «Спартак» (3:2). Открытый футбол, потасовка в подтрибунном помещении, «взорвавшийся» Гончаренко и многое другое репортаже еженедельника «Футбол».

Открытый футбол и «легкий» судья

Никто не мог представить себе, что две команды, которые встретились в ¼ финала Кубка России, начнут играть в открытый футбол с первых минут. Однако ЦСКА и «Спартак» доказали обратное. Уже на 4-й минуте был открыт счет. Бакаев перехватил передачу Ахметова, продвинулся влево и пробил точно в правый угол. В этот момент главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подозвал к себе Рассказова, пытаясь ему что-то объяснить. Ведь до гола были моменты и у ЦСКА.

Виктора Гончаренко в это время не было на бровке. На скамейке ЦСКА царило спокойствие. Спустя 9 минут Понсе удвоил преимущество «красно-белых». Форвард подобрал мяч в штрафной, ушел от Дивеева и пробил мимо Акинфеева. Тедеско просто всполыхнул от радости. Гончаренко все также был спокоен, что удивляло. Да и футболисты «красно-синих» потухли.

Но так только показалось. Уже через 4 минуты гол забил Дивеев. Кучаев сделал точный пас на Игоря, тот, находясь в полном одиночестве в чужой штрафной, пробил мимо Максименко. Несмотря на это главный тренер ЦСКА по-прежнему был спокоен. Моментально «Спартак» уже начал создавать моменты. И начался открытый футбол.

Важно отметить, что главный арбитр матча Сергей Иванов, который судил матч 1/8 финала ЦСКА – «Уфа» (1:0), давал играть командам. Жесткая игра почти не наказывалась, арбитр не мешал.

«Взорвавшийся» Гончаренко и жара в конце первого тайма

После 25-й минуты команды вновь по очереди делали подходы к воротам. Но все было безрезультативно — где-то Чалов не попал по мячу после прострела Фернандеса, где-то не успел Айртон при выходе 1х1 с Акинфеевым.

К 28-й минуте взорвался Гончаренко, видимо, выплеснул все накопившиеся эмоции за это время. Случилось это после фола в центре поля, когда ЦСКА мог убежать в опасную контратаку. К белорусскому специалисту подошел даже резервный арбитр, чтобы успокоить. Стоит отметить, что даже к очень эмоциональному Тедеско не подходил до этого резервный судья.

После небольшой паузы моменты продолжились. Но забил только ЦСКА. В добавленное к первому тайму время один из защитников «Спартака» обрезал около своей штрафной. Мяч подобрал Ахметов и сильно пробил в угол. На этом страсти не утихли. После свистка главного арбитра наперерыв в подтрибунном помещении произошла стычка между игроками. Фернандес зацепился с футболистами «Спартака», но их быстро растащили.

Преимущество «Спартака», судья вновь дает играть, остановка матча

После перерыва преимуществом завладели хозяева. «Красно-белые» создали несколько опасных моментов, но снова безрезультативно. На помощь ЦСКА приходил Акинфеев, который отбивал удары, либо же мяч пролетал мимо.

Главный арбитр встречи все также не мешал играть. В какой-то момент Бистрович просто вынес игрока «Спартака», но, на удивление многих, Сергей Иванов не свистнул. Гланвый тренер «Спартака» Доменико Тедеско был в ярости.

На 70-й минуте фанаты «красно-синих» зажгли пиротехнику, из-за чего пришлось остановить игру. Пауза длилась около 2-х минут. После этого инициативу перехватил ЦСКА. «Армейцы» создавали моменты, но самый опасный случился на 87-й минуте. После подачи в штрафную Дзагоев бил из вратарской зоны, но мяч улетел чуть правее от штанги. «Спартак» ответил ударом Рассказова, который опасно пробил из штрафной.

Гол «Спартака», злой Гончаренко и удаление

Так как 1/4 финала Кубка России проводится в один матч, то после основного времени наступило дополнительное время. Преимуществом владели хозяева. Но на 100-й минуте случился опасный момент у ЦСКА. Вышедший вместо Чалова Шкурин пробил в штангу. После этого случился угловой у «Спартака», а на поле лег Дивеев. К нему начали бежать врачи клуба, но потом судья запретил им заходить. Тут же выбежал злой Гончаренко, который закричал на медработников гонч злой дал «втык» врачам. В этом же тайме «красно-белые» остались в меньшинстве. За грубую игру вторую желтую карточку получил Понсе. Конечно, сразу же фанаты «Спартака» начали выкрикивать обидные кричалки в адрес главного судьи матча.

Второй дополнительный тайм начался с быстрого гола Ларссона. Швед вышел один на один с Акинфеевым и пробил мимо голкипера. Сразу же вышел вместо Карпова Бийол. С трибун хозяев понеслось: «Красно-синий — без трофеев». ЦСКА так и не смог ничего создать. Зато увеличить счет могли «красно-белые», но в конце матча Акинфеев отразил удар Ларссона. Поэтому в полуфинал Кубка России вышел «Спартак».

Олимп-Кубок России. 1/4 финала

СПАРТАК — ЦСКА — 3:2 (2:2), (2:2).

Москва. 4 марта.

Стадион: «Открытие Арена».

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Спартак»: Максименко, Айртон (Мельгарехо, 119), Жиго, Кутепов, Джикия, Рассказов (Ещенко, 90), Крал, Бакаев (Тиль, 46), Зобнин, Понсе, Соболев (Ларссон, 74).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Карпов (Бийол, 108), Дивеев, Набабкин, Ахметов (Обляков, 78), Влашич, Кучаев (Дзагоев, 82), Бистрович, Чалов (Шкурин, 94).

Голы: 1:0 — Бакаев (4), 2:0 — Понсе (13), 2:1 — Дивеев (17), 2:2 — Ахметов (45), 3:2 — Ларссон (107),

Предупреждения: Кутепов (34), Фернандес (45), Понсе (70), Обляков (81), Карпов (97), Ребров (104), Зобнин (109), Набабкин (115).

Удаление: Понсе (103).

14 (10) удары(в створ) 15 (7)

18 фолы 19

6 угловые 4

5 офсайды 2

58% владение мячом 42%

Фото: еженедельник «Футбол»

Текст: Роман Шлуинский