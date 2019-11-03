Илья Кутепов: «На этом этапе не «Спартак» подстроился под тренера, а Тедеско под команду»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением о работе с новым главным тренером команды Доменико Тедеско. Игрок высказался на этот счет.

«Приход нового тренера — это всегда большие перемены. По своему опыту могу сказать, что в подобных ситуациях у команды всегда случается эмоциональный подъем. Вопрос в том, сколько он продлится. Мы не заглядываем далеко в будущее: нам нужно усиленно работать до зимней паузы, от игры к игре.

В тренировочном процессе мы контактируем постоянно. Например, перед «Локо» обсуждали переход на схему в три центральных. Общаемся с тренером на английском и иногда на итальянском. На этом этапе не мы, как команда, подстроились под тренера, а он под нас. Мне кажется, в сложившейся ситуации это правильное решение.

Думаю, с течением времени, особенно на зимних сборах, ситуация изменится: тренерские принципы станут более заметными, и уже футболистам нужно будет подстраиваться. Это тоже будет абсолютно верно. При длительной работе мы будем лучше понимать его требования и стиль игры» — приводятся слова футболиста на официальном сайте команды.

Напомним, в РПЛ «красно-белые» располагаются на седьмом месте с 18 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Спартак»