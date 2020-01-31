Вячеслав Малафеев опроверг информацию об уходе из «Зенита»

Автор: Роман Шлуинский 0

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал информацию о том, что он ушел из спортивного департамента клуба. Малафеев опроверг эту информацию. 

«В связи с последними новостями касаемо моего ухода из футбольного клуба «Зенит» спешу сообщить, что у меня имеется действующий контракт с клубом как минимум до мая 2020 года», – написал Малафеев в своем инстаграме.

В качестве заместителя спортивного директора Малафеев руководит работой «Зенита-2» и молодежной команды. Также в его обязанности входят трансферы и подписание контрактов с игроками.

Фото:  твиттер Вячеслава Малафеева
Источник: инстаграм Вячеслава Малафеева

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