ЦСКА сделал официальное предложение «Крузейро» о трансфере Кака Жуниора

Защитник «Крузейро» Кака Жуниор может продолжить карьеру в ЦСКА. Московский клуб сделал официальное предложение о трансфере игрока.

По данным источника, красно-синие предложили за Кака около 4 миллионов евро. Отмечается, что переходом занимается международный инвестиционный фонд.

Стоит отметить, что у «Крузейро» есть только 60% прав на футболиста. Когда Кака переподписывал контракт, клуб передал ему 10% прав.

Если трансфер состоится, то эта сделка будет одной из самых выгодных для «Крузейро» за всю историю.

В минувшем сезоне чемпионата Бразилии Кака Жуниор сыграл 20 матчей. В его активе один забитый мяч и 5 желтых карточек.

Фото: твиттер

Источник: Superesportes