Джейми Варди — лучший игрок октября в АПЛ

Автор: Дарья Григорьева 0

Джейми Варди

Стал известен лучший игрок октября в чемпионате Англии. Им оказался нападающий «Лестера» Джейми Варди. 

Форвард, в прошлом месяце, забил четыре мяча в трех матчах АПЛ.

Напомним, на звание лучшего футболиста также претендовали полузащитники Джек Грилиш («Астон Вилла»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Виллиан («Челси») и Юри Тилеманс («Лестер»), а также  вратарь Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»).

В голосовании приняли участие не только болельщики, но и капитаны команд Премьер-лиги и эксперты.

Фото: Global Look Press
Источник:  Официальный сайт АПЛ

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