Джейми Варди — лучший игрок октября в АПЛ

Стал известен лучший игрок октября в чемпионате Англии. Им оказался нападающий «Лестера» Джейми Варди.

Форвард, в прошлом месяце, забил четыре мяча в трех матчах АПЛ.

Напомним, на звание лучшего футболиста также претендовали полузащитники Джек Грилиш («Астон Вилла»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Виллиан («Челси») и Юри Тилеманс («Лестер»), а также вратарь Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»).

В голосовании приняли участие не только болельщики, но и капитаны команд Премьер-лиги и эксперты.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт АПЛ