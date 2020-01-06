Златан Ибрагимович рассказал о первом матче в составе «Милана»

Нападающий Златан Ибрагимович рассказал о плане, с которым он вышел на дебютную игру в чемпионате Италии. Недавно он вернулся в «Милан».

В понедельник «Милан» сыграл вничью с «Сампдорией» (0:0). Ибрагимович появился на поле во втором тайме, но не смог отметиться результативными действиями.

«Чувствовал прилив адреналина, эмоций и чувств, которые были со мной на протяжении девяти или десяти лет. Связь с болельщиками осталась замечательной, она дает мне большую мотивацию. Хотел выйти на поле, забить гол, а потом отпраздновать перед фанатами, как бог. Пока команде не хватает уверенности и агрессии в атаке.

Нам нужно понять, что необходимо сделать, чтобы получить максимальную отдачу от этого состава. Я нахожусь здесь четыре дня и стараюсь сделать все возможное, чтобы «Милан» мог снова работать эффективно», — сказал Ибрагимович.

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год и становился в составе клуба чемпионом Италии. До возвращения в миланский клуб 38-летний швед играл в МЛС за «Лос-Анджелес Гэлакси».

Фото: твиттер Златана Ибрагимовича

Источник: Sky Sport Italia