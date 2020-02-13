Томас Цорн вошел в состав комитета РФС профессионального футбола

Генеральный директор «Спартака» вошел в состав комитета РФС профессионального футбола. Об этом стало известно на сегодняшнем заседании исполкома РФС.

«Ввести в состав Комитета РФС профессионального футбола Т. Цорна,» — говорится на официальном сайте организации.

Комитет профессионального футбола курирует вопросы развития профессионального футбола, проведения профессиональных соревнований по футболу, консультирует Исполком (Бюро Исполкома) и Президента по указанным вопросам, участвует в разработке структуры профессиональных соревнований по футболу, а так же положений (регламентов) о таких соревнованиях и их календарей.

Напомним, Томас Цорн стал генеральным директором «Спартака» 14 мая 2019 года.

Фото: твиттер «Спартака»

Источник: официальный сайт РФС