Томас Цорн вошел в состав комитета РФС профессионального футбола

Автор: Роман Шлуинский 0

Генеральный директор «Спартака» вошел в состав комитета РФС профессионального футбола. Об этом стало известно на сегодняшнем заседании исполкома РФС. 

«Ввести в состав Комитета РФС профессионального футбола Т. Цорна,» — говорится на официальном сайте организации.

Комитет профессионального футбола курирует вопросы развития профессионального футбола, проведения профессиональных соревнований по футболу, консультирует Исполком (Бюро Исполкома) и Президента по указанным вопросам, участвует в разработке структуры профессиональных соревнований по футболу, а так же положений (регламентов) о таких соревнованиях и их календарей.

Напомним, Томас Цорн стал генеральным директором «Спартака» 14 мая 2019 года.

Фото: твиттер «Спартака»
Источник: официальный сайт РФС

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