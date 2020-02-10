У Российской Премьер-лиги появится новый титульный спонсор

Российская Премьер-лига обретет нового титульного спонсора. Им станет «Тинькофф Банк».

Сообщается, что по соглашению чемпионат России будет переименован на «Тинькофф Российская Премьер-лига».

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига намерена найти нового генерального партнера и отойти от титульного спонсорства.

Перед началом сезона 2019/20 были переговоры с несколькими крупными компаниями. Подписание же задумывалось уже в 2020 году, когда были бы определены новые рекламные бюджеты. Стоит отметить, что все же Прядкин не стал исключать и возможности подписания нового титульного партнера.

Напомним, чемпионат России за историю имел два титульных партнера: «СОГАЗ» и «Росгосстрах».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Betting Insider