Сезон РПЛ возобновится 21 июня

Автор: Роман Шлуинский 0

Российская Премьер-лига будет возобновлена 21 июня. Это решение было принято на сегодняшнем заседании исполкома РФС.

Сообщается, что клубы смогут проводить по пять замен за один матч.

Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ доигрываться не будут. Сезоны в этих чемпионатах завершены досрочно. Команды, которые займут 15-ю и 16-ю позиции в турнирной таблице в РПЛ, вылетят в ФНЛ. Две первые команды ФНЛ («Ротор» и «Химки») выйдут в Премьер-лигу.

Олимп-Кубок России также будет возобновлен 21 июня. Места матчей турнира будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации.

Фото: твиттер ЦСКА
Источник: официальный твиттер РФС

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